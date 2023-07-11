Yeni binalarına taşınmışlardı: ABD eski büyükelçilik binasını satışa çıkardı!

Yayınlanma: 11.07.2023 - 11:05

Güncelleme: 11.07.2023 - 11:05

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, 2022’nin ağustos ayında Söğütözü’ndeki yeni binasına taşınan ABD Büyükelçiliği’nin Hoşdere’deki eski büyükelçilik arazisinin satışa çıkarıldığını duyurdu.

Bitter Dergisi’nin sahibi Levent Çelikay’a konuşan Flake, Atatürk Bulvarı’nda bulunan ve 1954 yılından beri ABD Büyükelçiliği olarak kullanılan binanın satışa çıkarıldığını ve konuyla ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ilgilendiğini söyledi.

Çelikay’ın binalarına Almanya’nın talip olduğu duyumunu Flake’a sorması üzerine büyükelçi “Bilmiyorum ama Almanya’nın büyükelçilik binası yeterince büyük değil mi?” sorusuyla cevap verdi. ABD Büyükelçisi, arazinin fiyatı ile ilgili ise bir bilgisinin olmadığını dile getirdi.

ABD’nin Atatürk Bulvarı’nda bulunan ve satılığa çıkan eski büyükelçilik binasının bulunduğu arazi 3’üncü derece arkeolojik sit alanı statüsünde. Bu sebeple eski yapıda ancak Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı ile görüşülerek, izinlerin alınması durumunda, bakanlığın onayına bağlı olarak imar planında değişikliğe gidilebilir.

AĞUSTOS 2022’DE YENİ BİNASINA TAŞINDI

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, 2022’nin ağustos ayında yeni binasına taşındı. Büyükelçiliği sosyal medya üzerinde yaptığı açıklamada şunlar kaydedilmişti:

“ABD Ankara Büyükelçiliği, 29 Ağustos 2022’den itibaren faaliyetlerini 1480 Sokak No. 1 Çukurambar Mahallesi 06530 Çankaya, Ankara adresindeki yeni hizmet binasında sürdürecektir. Bu tarihi bir gelişmedir.”