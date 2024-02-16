Yayınlanma: 16.02.2024 - 10:29

Güncelleme: 16.02.2024 - 10:29

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 10 ülkeye yeni büyükelçi atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararına göre Erdal Sabri Ergen, Türkiye'nin Cibuti Büyükelçiliğine atandı. Peki, Yeni Cibuti Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen kimdir? Erdal Sabri Ergen nereli, kaç yaşında?

ERDAL SABRİ ERGEN KİMDİR?

Erdal Sabri Ergen 5 Mayıs 1967 yılında dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da Ahmet Vefik Paşa ilkokulu ile Tevfik Fikret Lisesi'nde tamamlamış, Liseyi Londra Charles de Gaulle Fransız Lisesi'nde bitirdikten sonra, lisans ve yüksek lisansını London School of Economics’te yapmıştır.

ERDAL SABRİ ERGEN'İN MESLEKİ KARİYERİ

Dışişleri Bakanlığı'na 1990 yılında girdikten sonra Bişkek ve Oslo'da görev yapmış, ayrıca Dışişleri Bakanlığı'nda NATO Dairesi'nde görev yapmıştır. Daha sonra 2000-2003 yılları arasında Avrupa Birliği Balkanlar İstikrar Paktı Özel Koordinatörü Bodo Hombach ve Erhard Busek'in Ofisi'nde, 2003-2011 tarihleri arasında NATO Sekretaryası'nda çalışmıştır. 2011 yılında Dışişleri Bakanlığı'na geri dönmüş, Araştırma ve Avrupa Birliği Daireleri'nde görev yaptıktan sonra 2014-2017 yıllarında Mumbai Başkonsolosu olmuştur. 1 Aralık 2017 - 24 Aralık 2019 tarihleri arasında Encemine Büyükelçisi olmuştur. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.