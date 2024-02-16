Yayınlanma: 16.02.2024 - 10:25

Güncelleme: 16.02.2024 - 10:25

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 10 ülkeye yeni büyükelçi atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararına göre Erkan Özoral, Türkiye'nin Slovakya Büyükelçiliğine atandı. Peki, Yeni Slovakya Büyükelçisi Erkan Özoral kimdir? Erkan Özoral nereli, kaç yaşında?

ERKAN ÖZORAL KİMDİR?

Erkan Özoral Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin uluslararası ilişkiler bölümünden 1989 yılında mezun oldu, aynı yıl Dışişleri Bakanlığı'nda aday meslek memuru olarak göreve başladı.

Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığında ve sonrasında Konsolosluk Genel Müdür Yardımcılığında görev yaptı, 1992–1994 yıllarında Riyad Büyükelçiliği'nde üçüncü katip, 1994-1997 yıllarında ise Karlsruhe Başkonsolosluğu'nda muavin konsolos olarak görevine devam etti.

1997-1999 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğünde ikinci katip ve başkatip olarak görev yaptı, 1999-2003 yılları arasında Berlin Büyükelçiliğinde müsteşar olarak kariyerine devam etti. 2003-2005 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğünde şube müdürü olarak çalıştı, 2005-2009 yıllarında ise Bakü Büyükelçiliğinde birinci müsteşar olarak görev yaptı.

2009–2011 sırasıyla, İkili Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Çok Taraflı Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünde daire başkanı olarak çalıştı, 2011-2014 yılları arasında Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığında "dışişleri danışmanı elçi" olarak görev yaptı; Eylül 2014’ten Ekim 2016'ya kadar da Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanlığında "dışişleri danışmanı elçi" olarak çalıştı.

Erkan Özoral, 11 Ekim 2016 tarihinde Bakü Büyükelçiliği'ne atandı, bu görevini Nisan 2021 tarihine kadar sürdürdü. Mayıs 2021 itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Protokol Müdürüdür.

Ekim 2023 itibari ile Slovakya büyükelçiğine atandı.