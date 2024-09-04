'Yeni Şafak' kamuya ait parka plazasını dikmiş: İmamoğlu sert sözlerle yüklenmişti, danışmanı açıkladı!

Yayınlanma: 04.09.2024 - 20:55

Güncelleme: 04.09.2024 - 20:57

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir canlı yayında isim vermeden Yeni Şafak gazetesini hedef almış "Topkapı’da genel müdürlüğü var. Yeşil alanın üstüne bina (genel müdürlük) yapmışsın. Bir de devlet bir yapı belgesi uydurması çıkarmış. Yapmışsın, hak iddia etmişsin. Bana kalkmışsın yeşili anlatıyorsun" sözleriyle tepki göstermişti.

Gazetenin sahipleri Ahmet Albayrak ve ailesine de yüklenen İmamoğlu, "Köyündeki yeşille karıştırdın sen bunu. Oraları da perişan ettiler, biliyorum. Tepeden tırnağa tanırım sülalesini" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun da Yeşil alana dikilen binanın Yeni Şafak'a ait olduğunu sosyal medya hesabından açıkladı.

"İKTİDAR TARAFINDAN MEŞRULAŞTIRILMIŞTIR"

Ongun, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Şafak Gazetesi, medya plazasını kamuya ait bir parka dikmiştir. Yeşil alana yapılan gayrimeşru bina, destekçisi olduğu siyasi iktidar tarafından meşrulaştırılmıştır. Milletimizin bilgisine"