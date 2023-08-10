Yayınlanma: 10.08.2023 - 12:44

Güncelleme: 10.08.2023 - 12:44

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre; 57 ile yeni vali atandı. Adana Valiliğine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Valiliğine ise Adana Valisi Süleyman Elban getirildi. Öte yandan Antalya Valiliğine Hulusi Şahin, Manisa Valiliğine Enver Ünlü, Malatya Valiliğine Ersin Yazıcı, Kilis Valiliğine Tahir Şahin, Sakarya Valiliğine Yaşar Karadeniz, Trabzon Valiliğine ise Aziz Yıldırım görevlendirildi. Peki, Yeni Samsun Valisi Orhan Tavlı kimdir, nereli, kaç yaşında? Orhan Tavlı hangi görevlerde bulundu?

ORHAN TAVLI KİMDİR?

Orhan Tavlı, 1965 yılında doğdu. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

Mesleki Eğitim amacıyla; (06.09.1989-06.09.1990) tarihleri arasında İngiltere’de, (01.06.2007-31.12.2007) tarihleri arasında (University of Central Florida) ABD’de bulundu.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 2008 yılında Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisansını tamamladı. Vali Orhan Tavlı, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Mesleki Kariyeri

Orhan Tavlı sırasıyla;

• 1988-1991 Sivas İli Kaymakam Adaylığı,

• 1991-1993 Giresun-Güce İlçesi Kaymakamlığı,

• 1993-1995 Samsun-Ayvacık İlçesi Kaymakamlığı,

• 1995-1998 Erzurum-Aziziye (Ilıca) İlçesi Kaymakamlığı,

• 01.09.1998-15.12.1998 İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Dış İlişkiler Şubesi,

• 1999-2014 Ankara-Mülkiye Müfettişliği,

• 2014-2016 Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı,

• 2016-2020 tarihleri arasında Çanakkale Valiliği,

• 10 Haziran 2020 tarih ve 31151 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Muğla Valiliğine atandı.

Vali Orhan Tavlı, 17 Haziran 2020 tarihinde Muğla Valiliği görevine başladı.