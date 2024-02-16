Yayınlanma: 16.02.2024 - 10:33

Güncelleme: 16.02.2024 - 10:33

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 10 ülkeye yeni büyükelçi atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararına göre Emrullah İşler, Türkiye'nin Suudi Arabistan Büyükelçiliğine atandı. Peki, Yeni Suudi Arabistan Büyükelçisi Emrullah İşler kimdir? Emrullah İşler nereli, kaç yaşında?

EMRULLAH İŞLER KİMDİR?

7 Ocak 1960'ta Ankara Kızılcahamam Kuşçuören köyünde doğan Emrullah İşler, İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlamasının ardından 1985 yılında Kral Suud Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü tefsir anabilim dalında yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümünde tefsir alanında yardımcı doçent olarak çalıştı. Daha sonra Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Arap Dili Eğitimi anabilim dalında yardımcı doçent, doçent ve profesör unvanıyla görev yaptı. Kazakistan ve Suudi Arabistan'da misafir öğretim üyeliği görevinde bulundu. 2006 ve 2011 yılları arasında başbakan başmüşaviri olarak çalıştı. Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Anabilim dalı başkanlığı yaptı.