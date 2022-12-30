Yeni yıla saatler kala Bulgar turistler, Edirne'ye akın etti

Edirne, yeni yıla arifesinde alışverişe gelen Bulgar turistlerin akınına uğradı. Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda ülkeye girişte araç kuyrukları oluşurken, kentteki halk pazarı ve tarihi çarşılarda yoğunluk yaşandı.

DHA
30 Aralık 2022 Cuma, 16:09
Yeni yıla saatler kala Bulgar turistler, Edirne'ye akın etti
Abone Ol google-news

Yılbaşı alışverişi için Edirne'ye gelen Bulgarlar, alışverişlerini erken saatlerde yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye girişte uzun araç kuyrukları oluşturdu. Ziyaretçilerin en çok tercih ettiği yerler ise kent pazarı, tarihi çarşılar ve alışveriş merkezleri oldu.

Bulgar turistlerin uğrak noktalarından olan kent pazarında esnaf, yaşanan yoğunluktan mutlu olduklarını söyledi. Pazara yakın noktalarda bulunan otoparkların neredeyse tamamı ise Bulgaristan plakalı araçlarla doldu.

BAGAJLARI DOLDURDULAR

Bulgarlar, pazardan giysiden yiyeceğe, pek çok eşya ile ayrılarak arabalarının bagajlarını doldurdu.

Yılbaşı öncesi işlerinin iyi olduğunu söyleyen pazar esnafından Selahattin Akmeşe, "Herkesin iyidir. Şu anda kimse kötü diyebilir mi? Yunanistan’dan o kadar değil de Bulgaristan’dan gelenlerin katkıları var" dedi.


yılbaşı yeni yıl Bulgaristan bulgar EDirne

En Çok Okunan Haberler