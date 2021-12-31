Yeni yıla saatler kala İstiklal Caddesi'nde yoğunluk
2022'ye saatler kala İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu. Polis ekipleri İstiklal ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
2021'in son gününde İstiklal Caddesi'ne gelenler yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri, İstiklal Caddesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Caddeye girmek isteyenlere üst ve çanta araması yapıldı.
Yılbaşı gecesinde görevli polis ekiplerinden bazıları ise İstiklal Caddesi'nde devriye gezdi. İstiklal Caddesi'ne giriş yapılabilen sokakların başında polisler nöbet tuttu. Polis ekipleri taşkınlık çıkaran kadına sözle müdahale etti, İstiklal Caddesi'nin dışarısına çıkardı.
Sokak müzisyenleri yılın son gününde de performanslarını sergilemeye devam etti.
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