Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan iktidara gelince yapacağı ilk işi açıkladı

13 Mart 2022 Pazar, 20:28

Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul 2’nci Olağan Kongresi’nde tek aday olan partinin İstanbul İl Başkanı Hüseyin Terzi yeniden seçildi.

Programda konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Adeta iktidara yürüyüş kongremizi gerçekleştiriyoruz. Borçla, zamla, vergiyle devletin ve milletin varlıklarını satıp yok ederek milli kaynak paketlerimizle kaynak üreteceğiz. İktidara gelir gelmez yapacağımız ilk iş; işçi, memur, emekli maaşlarına yüzde 100 zam yapmak olacak” dedi.

Kongrede konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Bugün dünyanın baş şehri İstanbullumuzda sultan Fatih’in 70 parça gemiyi karadan yürüttüğü Haliç’in tam ortasında adeta iktidara yürüyüş kongremizi gerçekleştiriyoruz. Bu muazzam kongreyi bizlere nasip eden cenabı Allah'a sonsuz şükürler ediyorum. Cenabı Allah bu kongremizi en büyük hayırlara vesile kılsın, milletimizin İslam aleminin ve 7 milyar insanın kurtuluşuna vesile olacak toplantılardan birisi olmasını nasip eylesin” dedi.

"YENİDEN REFAH PARTİSİ’NİN 3 HEDEFİ VAR"

Salonu dolduran İstanbullu milli görüşçülere teşekkür ettiğini aktaran Erbakan, partisinin İstanbul İl Başkanı Hüseyin Terzi ve ekibine de teşekkürlerini iletti. Erbakan, “Yeniden Refah Partimizin 3 temel hedefi bulunmaktadır. Birincisi ülkemizin yaşanabilir bir Türkiye haline gelmesi, ikinci yeniden büyük Türkiye ve lider ülke Türkiye hedefinin gerçekleştirilmesi üçüncüsü de Türkiye’nin öncülüğünde İslam birliğinin kurulması ve İslam birliğinin öncülüğünde de adil yeni bir dünyanın inşa edilmesidir. Bu hedeflerimize azimle, kararlılıkla milli görüş hareketi olarak 53 yıldır bir gün bile ara vermeden bütün gücümüzle yürümeye devam ediyoruz” diye konuştu.

"İLK İŞİMİZ MAAŞLARA ZAM"

İktidara geldiklerinde devlet bütçesinin denk bütçe olarak organize edileceğini söyleyen Erbakan, “Kimse gelirinden daha fazla harcama yapamayacak. Borçla, zamla, vergiyle devletin ve milletin varlıklarını satıp yok ederek milli kaynak paketlerimizle kaynak üreteceğiz. Bu kaynak dar gelirliye aktarılacak, milyonlarca işsizimize iş ve istihdam olanağı oluşturacağız. Aziz milletimize milli görüş sözü veriyoruz iktidara gelir gelmez yapacağımız ilk iş işçi, memur, emekli maaşlarına yüzde 100 maaş zammı yapacağız” ifadelerini kullandı.