Fatih Erbakan: Sadece dindar insanların belli makam ve mevkilere gelmesiyle olmaz

13 Mart 2022 Pazar, 09:36

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin Bursa İl Başkanlığı 2'nci Olağan Kongresine katılmak üzere geldiği Bursa'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan kongrede konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Dr. Fatih Erbakan, konuşmasında, yaşanabilir bir Türkiye için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtirken "Öncelikle yaşanabilir bir Türkiye'nin ekonomi boyutu bakımından baktığımızda ne görüyoruz. Yaşanabilir bir Türkiye sadece inanç özgürlüğünün sağlanmış olduğu bir Türkiye değildir. Sadece dindar insanların, baş örtülülerin devlet kademelerinde belli makam ve mevkilere gelmesiyle yaşanabilir bir Türkiye hayata geçirilmiş olmaz. Paylaşımda adaleti tesis etmezseniz, dar gelirli kitlelerin gelir seviyesini yeterli seviyede artırmazsanız, yaşanabilir bir Türkiye hedefine ulaşamazsınız" ifadelerini kullandı.

"ACI GERÇEK DURURKEN 'DIŞ GÜÇ' MASALLARI"

Mevcut hükümetin tarım, üretim, sanayi gibi alanlara destek vermediğini dile getiren Dr. Erbakan, "2017 yılında 77 milyar dolara ulaşan bir dış ticaret açığı var. Geçtiğimiz sene 60 milyar dolara yaklaşan dış ticaret açığı ve bu sene bu hızla giderse 100 milyar dolar seviyesine ulaşacak olan dış ticaret açığı acı bir gerçek olarak karşımızda dururken, dış güçler masalları, dolar kurunun düşürülmesini nasıl sağlayabilir? 100 eserlik dev açılış törenlerinde dev sanayi tesisi, yüksek teknoloji tesisi açılmayan Türkiye, yeniden büyük Türkiye olabilir mi? Kaynakların AVM'ye, rezidansa, park bahçeye, kıraathaneye aktarılırken, tarıma, üretime, sanayiye, teknolojiye, esnafa, memura kaynak aktarılmazken yeniden büyük Türkiye hedefinden bahsedilebilir mi?" diye konuştu.











