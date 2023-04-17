Yer Adana... Patates dolu bez çantadan 896 uyuşturucu hap çıktı

Yayınlanma: 17.04.2023 - 10:09

Güncelleme: 17.04.2023 - 10:13

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, durdurduğu otomobilde arama yaptı. Aramada, içi patates dolu olan bez çantada 896 uyuşturucu hap ele geçirdi, sürücü Tamer D. gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Soruşturma kapsamında farklı adreslere yapılan baskınlarda da Yusuf Ç. (28), İsa B. (38), Kemal D. (24) ve Ekrem B. (27) uyuşturucu satıcısı oldukları şüphesiyle gözaltına alındı. Ş

üphelerinin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda da 770 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.