Yer: Bağcılar... Dubalarla yol kapatıp '2 milyonluk' ürün çaldılar!

Yayınlanma: 19.06.2023 - 11:03

Güncelleme: 19.06.2023 - 11:04

Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde, 14 Haziran Çarşamba günü saat 04.30 sıralarında tütün ürünleri satan iş yerine 13 Haziran Salı günü öğleden sonra 2 milyon lira değerinde ürün getirildi. Ürünler depoya yerleştirildi.

Salı gününü çarşambaya başlayan gece işyerine gelen hırsızlar yanlarında getirdikleri dubalarla işyerinin deposunun bulunduğu sokağa çıkan yolları kapattı.

10 DAKİKA İÇİNDE...

Yolu 4 dubayla trafiğe kapatan hırsızlar, depo kapısının önce camını sonra da kilidini kırarak içeri girdi. Yaklaşık 10 dakika içinde 2 milyon değerindeki tütün ürünlerini araca yükleyen hırsızlar, dubaları da olay yerinde bırakarak kaçtı.

Hırsızların yolu dubalarla kapattığı ve depodan tütün ürünlerini çaldığı anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"12 SAAT GEÇMEDEN ÜRÜNLER ÇALINIYOR"

İşyerini işleten Reyhan Demir, "Salı günü öğleden sonra ürün geldi. 12 saat geçmeden ürünler gece depodan çalınıyor. Gece 04.30 sıralarında geliyorlar dubalarla üst sokağı ve dükkanın ana cadde girişini kapatıp trafiği başka yöne veriyorlar, sokağa kimse girmesin diye. Kamerada 4 kişi görünüyor. Ortalama 2 milyon lira zarar var. Komşu sabah buraya uğramış görmüş bizi uyandırdı. Biz buraya geldik. Ortalığa saçılmış ürünler de vardı. Arabayı sıkıştırarak doldurmuşlar. Polise haber verdik ama biz de arıyoruz" diye konuştu.

Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlatırken, dükkan sahipleri de kendi imkanlarıyla sokak sokak gezerek hırsızların kullandığı aracı bulmaya çalışıyor.