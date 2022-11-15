Yer Kırıkkale: Uyuşturucudan rahatsızlanıp kaldırıldığı hastaneden kaçarken kamyon çarptı
Kırıkkale'de, trende uyuşturucu kullandığı için rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan B.B.Ç.'ye buradan kaçmak isterken kamyon çarptı. Yaralanan B.B.Ç., ile arkadaşı M.C.Y., gözaltına alındı. Şüphelilerin çantasında 751 uyuşturucu hap ile 4 şişe gümrük kaçağı içki ve 15 litre etil alkol ele geçirdi.
Ankara'dan trenle Sivas'a giden ve yolda uyuşturucu kullandığı için rahatsızlanan B.B.Ç. ile arkadaşı M.C.Y., Kırıkkale'de trenden indi. İstasyondaki güvenlik görevlileri, iki arkadaşın hareketlerinden şüphelenerek durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Uyuşturucu madde kullanımına bağlı rahatsızlandığı belirlenen B.B.Ç., ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Arkadaşı M.C.Y. de polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin çantalarında yapılan aramada, 751 uyuşturucu hap, 4 şişe gümrük kaçağı içki ve 15 litre etil alkol ele geçirildi.
Hastaneden kaçan B.B.Ç., tekrar tren istasyonuna gitmek isterken yolda kamyonun çarpması sonucu yaralandı. B.B.Ç., yeniden ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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