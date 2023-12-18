Çocuk parkında 'bıçaklı' kavga: 1 yaralı
Çorum’da bir parkta meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi’nde, B.C.T. cadde üzerinde bir çocuk parkında kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlı ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı B.C.T. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bıçaklama olayına karışan kimliği belirsiz şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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