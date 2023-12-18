Çocuk parkında 'bıçaklı' kavga: 1 yaralı

Çorum’da bir parkta meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 18.12.2023 - 10:05
Çocuk parkında 'bıçaklı' kavga: 1 yaralı
Abone Ol google-news

Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi’nde, B.C.T. cadde üzerinde bir çocuk parkında kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlı ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı B.C.T. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bıçaklama olayına karışan kimliği belirsiz şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


İlgili Haberler

Bahçelievler'de park halindeki otomobil alev aldı: İçinde uyuyan sürücü son anda kurtuldu!

Bahçelievler'de park halindeki otomobil alev aldı: İçinde uyuyan sürücü son anda kurtuldu!
Parkta otururken, tüfekle kendini vurdu!

Parkta otururken, tüfekle kendini vurdu!
Park halindeki araç alev aldı

Park halindeki araç alev aldı

En Çok Okunan Haberler