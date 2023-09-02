Yer: Sultangazi... Bir doktora ait bilgileri kullanarak ameliyatlar yapan 'sahte doktor' yakalandı

Sultangazi'de özel bir hastanede çalışan 53 yaşındaki doktor G.D.'nin bilgilerini kullanarak mesai saatleri dışında kaçak ameliyatlar yapan 40 yaşındaki D.N. ve onunla birlikte ameliyatlara girdikleri belirlenen M.K. ve K.İ. gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 02.09.2023 - 08:05
Yer: Sultangazi... Bir doktora ait bilgileri kullanarak ameliyatlar yapan 'sahte doktor' yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 7 Temmuz 2022 tarihinde Sultangazi'de bulunan özel bir hastanede görevli doktor G.D.'nin bilgileri kullanılarak mesai saatleri haricinde kaçak ameliyatlar yapıldığını belirledi.

2 HASTA ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Bunun üzerine başlatılan çalışmada, bahsi geçen ameliyatları D.N. isimli kişinin yaptığı, ayrıca D.N. isimli kişiye ameliyat olan 2 hastanın da şikayetçi oldukları anlaşıldı.

Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda; D.N.,  30. Ağustos'ta, olayı birlikte gerçekleştirdikleri tespit edilen M.K.(32) ve K.İ.(63) isimli şahıslar ise yakalanarak gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyet'te yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevkedilen M.K. ve D.N. 'Özel belgede sahtecilik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken K.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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