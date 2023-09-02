Yer: Sultangazi... Bir doktora ait bilgileri kullanarak ameliyatlar yapan 'sahte doktor' yakalandı

Yayınlanma: 02.09.2023 - 08:05

Güncelleme: 02.09.2023 - 08:05

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 7 Temmuz 2022 tarihinde Sultangazi'de bulunan özel bir hastanede görevli doktor G.D.'nin bilgileri kullanılarak mesai saatleri haricinde kaçak ameliyatlar yapıldığını belirledi.

2 HASTA ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Bunun üzerine başlatılan çalışmada, bahsi geçen ameliyatları D.N. isimli kişinin yaptığı, ayrıca D.N. isimli kişiye ameliyat olan 2 hastanın da şikayetçi oldukları anlaşıldı.

Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda; D.N., 30. Ağustos'ta, olayı birlikte gerçekleştirdikleri tespit edilen M.K.(32) ve K.İ.(63) isimli şahıslar ise yakalanarak gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyet'te yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevkedilen M.K. ve D.N. 'Özel belgede sahtecilik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken K.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.