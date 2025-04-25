Yeri tespit edildi: Ordu'da IŞİD üyesi yakalandı

Ordu'da hakkında yakalama kararı bulunan IŞİD üyesi, jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Yeri tespit edildi: Ordu'da IŞİD üyesi yakalandı
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DHA
Yayınlanma: 25.04.2025 - 09:27

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'IŞİD silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Irak uyruklu D.H.G.E.'nin (32) Ünye ilçesinde saklandığını tespit etti.

Harekete geçen jandarma, dün şüpheliyi operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya götürüldü. 


Etiketler: #IŞİD #Ordu

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