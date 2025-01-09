Yerine kayyum atanmıştı... Muhtar Şahismail Güyük'e hapis cezası!

Yayınlanma: 09.01.2025 - 16:17

Güncelleme: 09.01.2025 - 16:24

İçişleri Bakanlığı kararı ile görevden uzaklaştırılarak yerine kayyum atanan Ardahan’ın Damal ilçesine bağlı Burmadere Köyü Muhtarı Şahismail Güyük hakkında açılan davada karar duruşması görüldü.

Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci ve karar duruşmasına CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, İl Genel Meclis Üyesi Tayfun Aşık, Merkez İlçe Başkanı Kadir Sinan Onay, İl Sekreteri Tuncer Karakuş da katılarak Güyük'e destek verdi.

"CEZAYA İTİRAZ EDECEĞİM"

68 kuşağının önderlerinin fotoğraflarını sosyal medyasında paylaştığı için ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan hakkında dava açılan Şahismail Güyük, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karara tepki gösterem Güyük “Karara itiraz edeceğim, ben bu cezayı alacak bir suç işlemedim” dedi.

"CEMEVİ BAŞKANLIĞINA KARŞI ÇIKTIĞIM İÇİN CEZA ALDIM"

Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Şahismail Güyük, şu ifadeleri kullandı:

“Hakkımı alana kadar hukuksal mücadelemi sürdüreceğim. Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan ikinci ve karar duruşmasında bir yıl üç ay ceza aldım. İtiraz yolu açık ve ben de itiraz edeceğim, sonuna kadar hakkımı arayacağım. Çünkü ben bu cezayı alacak bir suç işlemedim, hiçbir şekilde terörü övmedim. Ben yoksul bir ailenin çocuğuyum, sosyal medyamda paylaştığım kişiler de sevdiğim, saygı duyduğum 68 kuşağının önderleridir. Ben dünyaya soldan bakan, sosyalist bir kişiyim, dünya görüşüm bu yönde olduğunu söyledim.

Mahkemede 68 kuşağının önderlerinin fotoğraflarını paylaştığım için değil, Kültür Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi, Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığına bağlanmayı ret ettiğim için yargılandım, muhtarlık görevinden uzaklaştırıldım ve bu cezayı aldım. Valiliğin yaptığı toplantıda bu başkanlığa bağlanmayı ret ettiğim, bu başkanlığın Alevileri temsil etmediğini, asimilasyon merkezi olduğunu söylediğim için yargılandım ve ceza aldım.”

"MUHTARLIĞA DÖNECEĞİM"

Ardahan İdare Mahkemesi'ne "yürütmeyi durdurma" davası açtığını belirten Şahismail Güyük, şöyle devam etti:

“Hakkımda kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadan, yargılanmadan İçişleri Bakanlığı kararı ile beni görevden uzaklaştırılarak yerine kayyum muhtar aradılar. Ben de İç İşleri Bakanlığının bu kararının yürütmesinin durdurulması için Ardahan İdare Mahkemesine dava açmıştım ve bu davanın sonuçlanmasını bekliyorum. İdare mahkemesinin vereceği karara göre muhtarlığa geri dönüp dönmeyeceğim belli olacak.”