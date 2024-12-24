Yerli Malı Haftası etkinliğinde 34 öğrenci hastanelik oldu

Yayınlanma: 24.12.2024 - 17:29

Güncelleme: 24.12.2024 - 17:29

Gazi Ortaokulu'nda, akşam saatlerinde 5'inci sınıf öğrencileri, Yerli Malı Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte, ailelerinin evde hazırladıkları yiyecekleri okula getirdi.

Etkinlikte bu yiyeceklerden tadan öğrencilerden 34’ü, bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı yaşadı. Okul idaresinin ihbarıyla, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YİYECEKLERDEN NUMUNE ALINDI

Öğrenciler, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin durumunun iyi olduğu, yiyeceklerden de inceleme yapılmak üzere numune alındığı öğrenildi.