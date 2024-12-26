'Yerli Malı Haftası'na katılan öğrenciler hastanelik oldu!

Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu’nda 'Yerli Malı Haftası' etkinliğinde okula getirilen yiyecekleri tüketen 6 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu.

'Yerli Malı Haftası'na katılan öğrenciler hastanelik oldu!
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DHA
Yayınlanma: 26.12.2024 - 15:45

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrenciler, 'Yerli Malı Haftası' nedeniyle evlerinde hazırladıkları yiyecekleri okula getirdi. Yiyecekleri tüketen öğrencilerden 6’sı bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikâyeti yaşadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Okul idaresinin ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan öğrencilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polisin, olayla ilgili inceleme başlattığı aktarıldı.


Etiketler: #Bursa #öğrenci #Yerli Malı Haftası #Zehirlenme

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