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Yerlikaya duyurdu: 30 ilde FETÖ operasyonu, 156 gözaltı!

Yerlikaya duyurdu: 30 ilde FETÖ operasyonu, 156 gözaltı!

1.07.2025 09:08:00
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ANKA
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Yerlikaya duyurdu: 30 ilde FETÖ operasyonu, 156 gözaltı!

Bakan Ali Yerlikaya, "30 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlediğimiz operasyonlarımızda 156 şüpheliyi yakaladık. Şüphelilerden 65'i tutuklandı, 34'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" aöıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda 156 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"30 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlediğimiz operasyonlarımızda 156 şüpheliyi yakaladık. Şüphelilerden 65'i tutuklandı, 34'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; FETÖ terör örgütünün 'Güncel Yapılanması' içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak suçlarından aranıyordu.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Trabzon ve Yozgat'ta operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucu çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."

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