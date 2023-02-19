Yıkım uzmanları hem doğa hem de insan sağlığı için uyarıyor: 660 stadyum dolusu enkaz var

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 02:00

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 02:00

Uzmanlarsa söz konusu atıklarla ilgili uluslararası yöntemlerin uygulanması gerektiğinin altını çizerken buna uyulmadığı takdirde hem doğaya hem de insan sağlığına yönelik ciddi tehditlerin oluşabileceğine işaret ediyor. Bunun yanında yıkılan binalarla ilgili asbest riski de konuşulan konular arasında yer alıyor.

Depremde yıkılan eski binalarda kullanılan asbest, afet bölgesinde bulunan yurttaşların sağlığı açısından risk oluşturuyor. Uzmanlar, asbestin oluşturacağı olası tehlikeleri Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi ve asbest söküm uzmanı Gökhan Turan, yıkılan binalardaki asbest sorununa dikkat çekti. Turan, 2010 yılından önce yapılan binaların neredeyse hepsinde asbest bulunduğunu açıkladı. Turan, “Tehlike sadece asbestle bitmiyor. Yıkılan binalardan çıkan inşaat tozları sağlık açısından çeşitli olumsuzluklar barındırıyor” dedi.

(Tuğrul Şahbaz)



İzmir Tabip Odası Çevre Komisyonu Başkanı Dr. Tuğrul Şahbaz da molozlardaki asbestin insan sağlığı açısından risk taşıdığını belirtti. Şahbaz, “Kanserin oluşumunda solunan asbest miktarı önemli değil. Bu durum insanlar arasında metabolizmaya göre farklılık gösterebiliyor” ifadelerini kullandı.

ENKAZ MADEN SAHALARINA

Çevre ve Enerji bakanlıkları uzmanları enkazın bertarafı için atıl durumdaki açık maden sahalarının düşünüldüğü ve incelendiği belirtildi. Uzmanlar depremden zarar gören bölgede 20 bin maden sahasının bulunduğunu söyledi.