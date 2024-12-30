Yılbaşı öncesi Kayseri'de 'soba' faciası: 2 kardeş öldü, anne ve 3 çocuğu tedavi altında...

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeş hayatını kaybederken anne ve 3 çocuğunun hastanede tedavileri devam ediyor.

Yılbaşı öncesi Kayseri'de 'soba' faciası: 2 kardeş öldü, anne ve 3 çocuğu tedavi altında...
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 30.12.2024 - 14:14

Yenidoğan Mahallesi’nde sabah yaşanan olayda N.P.’den haber alamayan komşuları durumu yetkililere bildirdi.

İhbarın ardından eve gelen ekipler; anne N.P. ile çocukları L.P., M.P., H.P., N.P. ve B.P.’yi hareketsiz buldu. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen anne ve 5 çocuğu ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan N.P. (14) ve B.P. (11) kardeşler burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne ve 3 çocuğunun tedavilerinin ise devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Kayseri #karbonmonoksit gazı #karbonmonoksit

İlgili Haberler

Kayseri'de 2 grup arasında bıçaklı kavga: 1 kişi ağır yaralandı

Kayseri'de 2 grup arasında bıçaklı kavga: 1 kişi ağır yaralandı
Kayseri'de alışveriş merkezi önünde bıçaklar çekildi: Yaralı var!

Kayseri'de alışveriş merkezi önünde bıçaklar çekildi: Yaralı var!
Kayseri’de ele geçirildi: Tam 1 ton 135 kilo...

Kayseri’de ele geçirildi: Tam 1 ton 135 kilo...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler