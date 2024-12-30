Yılbaşı öncesi Kayseri'de 'soba' faciası: 2 kardeş öldü, anne ve 3 çocuğu tedavi altında...
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeş hayatını kaybederken anne ve 3 çocuğunun hastanede tedavileri devam ediyor.
Yenidoğan Mahallesi’nde sabah yaşanan olayda N.P.’den haber alamayan komşuları durumu yetkililere bildirdi.
İhbarın ardından eve gelen ekipler; anne N.P. ile çocukları L.P., M.P., H.P., N.P. ve B.P.’yi hareketsiz buldu. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen anne ve 5 çocuğu ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ
Tedavi altına alınan N.P. (14) ve B.P. (11) kardeşler burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne ve 3 çocuğunun tedavilerinin ise devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #Kayseri #karbonmonoksit gazı #karbonmonoksit
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