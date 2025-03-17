Yıldızlar Holding, Kırıklı bölgesine maden ocağı yapmak istiyor: Yaşamı bitirecek!

Yayınlanma: 17.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 17.03.2025 - 04:00

Kurulması planlanan maden için 5 Mart’ta bilirkişi incelemesi yapıldı. Bilirkişi raporu madenin kurulmasına onay verirse, orada yaşayan köylüler büyük zarar görecek. Madenin planlandığı bölge 83 farklı kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Bölgede 47’si endemik olmak üzere 493 bitki türü yaşıyor. Madenden çıkan toz, ağır metaller ve gürültü biyolojik çeşitliliğe zarar verecek. Mogan ve Eymir Gölü de kirlenme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

Kırsal Çevre Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Genel Başkanı Ahmet Demirtaş, madenin bölgeye vereceği zararlarla planlamadaki yanlışlıkları Cumhuriyet’e anlattı.

11 bin dekarlık alanda ruhsat alındığını belirten Demirtaş, “Alanın yüzde 80’i tarım arazisi olarak kullanılıyor. Kalanı da mera niteliğinde. Burayı madenciliğe açtıklarında, tarım arazileri sonsuza dek yok edilmiş olacak. Gürültü, toz etkisiyle köylüler de yaşayamayacak hale gelecek” ifadelerini kullandı.

Demirtaş, şirketin 11 bin dekarlık alanda ruhsat almasına karşın 24.93 hektarlık alanda iş yapacağını söyledi.

ŞİRKET YANLIŞ BİLGİ VERDİ

Proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilerdeki yanlışlıkları sıralayan Demirtaş “Proje etki alanında kreş, cami, okul, mezarlık, hastane vb. bulunmamaktadır” ifadesinin yanlışlığına vurgu yaparak Kırıklı Mahallesi’nde bir çocuk parkı, bir mezarlık ve bir cami bulunduğunu belirtti. Demirtaş, şirketin açık ocak ve galeri usulü yapılacak faaliyette yeraltı suyuna rastlanması durumunda faaliyetin durdurulacağını taahhüt ettiğini belirterek “Galeri usulü yapılacak çalışmanın yeraltı su seviyesinin altında yapılacağından zorunlu olarak yeraltı suyunu bir yerde delecek/parçalayacaklar. O köydeki içme suyu kaynaklarının hepsi yok olacak” dedi.

ÇÖKTÜRME HAVUZUNUN KONUMU BELLİ DEĞİL

Dosyada, “Maden ocağı suyunun, uygun bir yöntemle zeminden uzaklaştırılması gerekmektedir. Bu kapsamda oluşabilecek su, maden ocağı alanında sızdırmaz ve betonarme olarak yapılacak olan çökeltim havuzunda toplanacaktır” bilgisi olduğunu belirten Demirtaş, buna karşın şantiye yerleşim planında çöktürme havunun konumunun belirtilmediğini de sözlerine ekledi.

GÜNDE 1700 TON MADEN

Dosyada verilen bilgilerde, ocaktan günde 1700 ton kömür çıkartılacağı belirtiliyor. Söz konusu çıktının, 30 ton kapasiteli 5 kamyonla bir gün içerisinde düzenlenecek 11 seferle Eskişehir Mihalıcçık’a taşınacağı ifade ediliyor. Bu da köy yolunun dayanamayacağı yüklere, alandaki trafiğin artmasına ve köy içlerine toz taşınmasına yol açacak. Yıldızlar Holding’e ait olan Mihalıcçık’ta bulunan enerji santralında yeterli kömür olmadığı için kömürlerin taşınması, çevresel olarak bölgeye büyük zarar verebilir. Bu kapsamda kömür olamayan Mıhalıcçık’a santral yapılması da dikkat çekti.

ZEHİRLİ SU ORTAYA ÇIKTI

Alana ilişkin deneyimlerini aktaran Ahmet Demirtaş, “40-50 metrelik çukur açılmış, çukurun kenarlarında linyit damarları var. O damarlar alınmış ve çukurda su birikip göl oluşmuş. Ama su koyu yeşil renkli, belli ki kükürtlü bileşiklerin olduğu zehirli bir su” dedi.