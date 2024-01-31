Yılın gazetecisi ödülü Balbay’a

Yayınlanma: 31.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.01.2024 - 04:00

Balbay’a ödülün kapsamlı bir arşiv çalışmasıyla Cumhuriyetin 100 yılını 10 yıllık dilimler halinde kitaplaştırdığı “100 Yıla Bakış” adlı eseri nedeniyle verildi.

Önceki akşam düzenlenen ödül töreninde bir konuşma yapan Balbay, “Başta Uğur Mumcu, öldürülen aydınlarımıza olan borcumuzu onların özlemini çektiği Türkiye’yi kurarak ödeyebiliriz” dedi.

