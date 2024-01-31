Yılın gazetecisi ödülü Balbay’a

Balıkesir'de Bandırma CHP İlçe Başkanlığı’nın her yıl geleneksel olarak araştırmacı gazetecilik alanında üretmeye devam eden bir gazeteciye verdiği “yılın gazetecisi” ödülüne yazarımız Mustafa Balbay değer görüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2024 - 04:00
Yılın gazetecisi ödülü Balbay’a
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Balbay’a ödülün kapsamlı bir arşiv çalışmasıyla Cumhuriyetin 100 yılını 10 yıllık dilimler halinde kitaplaştırdığı “100 Yıla Bakış” adlı eseri nedeniyle verildi.

Önceki akşam düzenlenen ödül töreninde bir konuşma yapan Balbay, “Başta Uğur Mumcu, öldürülen aydınlarımıza olan borcumuzu onların özlemini çektiği Türkiye’yi kurarak ödeyebiliriz” dedi.


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