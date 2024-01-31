Yılın gazetecisi ödülü Balbay’a
Balıkesir'de Bandırma CHP İlçe Başkanlığı’nın her yıl geleneksel olarak araştırmacı gazetecilik alanında üretmeye devam eden bir gazeteciye verdiği “yılın gazetecisi” ödülüne yazarımız Mustafa Balbay değer görüldü.
Balbay’a ödülün kapsamlı bir arşiv çalışmasıyla Cumhuriyetin 100 yılını 10 yıllık dilimler halinde kitaplaştırdığı “100 Yıla Bakış” adlı eseri nedeniyle verildi.
Önceki akşam düzenlenen ödül töreninde bir konuşma yapan Balbay, “Başta Uğur Mumcu, öldürülen aydınlarımıza olan borcumuzu onların özlemini çektiği Türkiye’yi kurarak ödeyebiliriz” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Fatih Terim'i tanımak 1 ay sürdü'
- Yavaş ve Altınok arasında dikkat çeken fark
- Kar yağışı ve fırtına geliyor!
- ‘Her yer Taksim, her yer direniş’
- Kaymakamın görev yeri belli oldu
- Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü
- 'Senin yanında durdukların...'
- Yargıtay'dan ev sahipleri için emsal karar
- 'Cemil Tugay' kararının ardından Soyer'den ilk açıklama
- Cemil Tugay’dan 'beşli çete' açıklaması