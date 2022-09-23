PTT de krizden payına düşeni aldı: Yılın ilk 8 ayında 76 ilde zarar edildi

23 Eylül 2022 Cuma, 17:49

2019 yılında 1 milyar 218 milyon TL, 2020’de 741 milyon TL ve 2021 yılında ise 387 milyon TL zarar açıklayan PTT’nin 2022 yılının ilk 8 ayında 76 ilde zarar etmesine rağmen kuruma zarar verilmeye devam edildiğini vurguladı.

BAKAN'A SORULAR

Konunun araştırılması için meclisi göreve çağıran CHP’li Dr. Şevkin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun cevaplaması istemiyle ayrıca şu soruları sordu:

1- PTT bünyesindeki Yapı Daire Başkanlığı, Adana’da PTT Başmüdürlüğü’ne ait boş alan bulunmasına rağmen neden “Kurye/Posta Kargosu Ayrım Sistemi” (KAS) için kiralama yönteminde ısrar etmektedir?

2- Kiralanmak istenen işyerinin sahibi olduğu şirketle Yapı Daire Başkanlığı sorumluları arasında önceden bu yana süregelen herhangi bir iş ilişkisi, bir tanışıklık var mıdır?

3- PTT Genel Müdürlüğü, sendika, vakıf, cemaat, dernek veya sivil toplum kuruluşlarına ait arsa, arazi, işyeri veya konutu kiralamış mıdır? Kiralamışsa hangi şehirde kim ya da kimlerle, hangi şirketlerle, hangi kurum veya kuruluşlarla kira sözleşmesi imzalanmıştır? İmzalanan kira sözleşmelerinin süreleri nedir? Hangi tür sözleşmelere imza atılmıştır?

4- PTT bünyesinde Adana’nın yanı sıra Türkiye genelinde 2015 yılından bu yana satışa çıkarılan taşınmaz var mıdır? Varsa hangi şehirlerdedir? Varsa, satışı yapılan ve satışının yapılması beklenen taşınmazlar hangileridir?

5- PTT Yapı Daire Başkanlığı’nın KAS sisteminin kurulumu ve işletilmesine yönelik Adana Başmüdürlüğü’ne dayattığı şirkete ait işyerinde herhangi bir inceleme yapılmış mıdır? Bir bölümü kaçak olduğu öne sürülen işyerinin kiralanması yerine tasarrufa gidilerek, Adana Başmüdürlüğü’nün sahibi olduğu 20 bin metrekare alanda KAS sisteminin kurulması düşünülemez mi?

6- Adana OSB’de kiralanması için girişimlerde bulunulan işyeri sahipleri ile önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle bir sözleşme imzalanmış mıdır? İmzalanmışsa yıllık kira bedeli ne kadardır? Kaç yıllığına kiralanmıştır?