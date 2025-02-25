Yıllardır hiçbir iktisadi ve ticari faaliyette bulunmuyor, sadece bir personeli var ama...

Yayınlanma: 25.02.2025 - 09:47

Güncelleme: 25.02.2025 - 09:47

Sayıştay’ın Vakıf Enerji ve Madencilik AŞ denetim raporunda dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı. Önümüzdeki günlerde TBMM KİT Komisyonu’nda görüşülecek olan rapora göre, Türkiye Vakıflar Bankası TAO’ya bağlı şirket 30 Ocak 2001 tarihinde kuruldu. Şirket, Türk Ticaret Yasası hükümlerine göre anonim şirket olarak faaliyet gösteriyor. “Elektrik enerjisi ve ısı enerjisi üretmek amacıyla tesisler kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, ürettiği elektrik ve ısı enerjisini satmak, her türlü maden ve maden türevlerinin arama, üretim, işlenmesi ve pazarlanmasını yapmak, elektrik santral ve tesislerini geliştirmek” gibi amaçlarla kurulan şirketin, herhangi bir faaliyeti bulunmadığı ve sadece bir çalışanı olması nedeniyle teşkilat şeması da yok. Şirketin herhangi bir sınai ve ticari faaliyeti bulunmadığı için mali oran analizi de yapılamadı.

FAALİYET YOK, KÂR VAR

Buna karşın 2023 yılında şirketin personel giderleri 379 bin TL, alımlar tutarı 984 bin TL oldu. Hiçbir faaliyeti olmayan şirket, 71 milyon 430 bin TL dönem kârı elde etti. Raporda, “Önceki yıl dönem kârı 34 milyon 285 bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2023 yılında bu tutar yüzde 108.3 oranında artarak 71 milyon 430 bin TL olarak gerçekleşmiştir” denildi.

SADECE BİR ÇALIŞAN!

Rapora göre, şirkette sadece bir çalışan var. Muhasebe ve hukuki danışmanlık hizmetleri dışarıdan hizmet satın alınarak gerçekleştiriliyor. Sayıştay’ın raporuna göre, şirketin herhangi bir iktisadi ve ticari faaliyeti bulunmamasına karşın 5 yönetim kurulu üyesi bulunuyor. 2023 yılında, herhangi bir şirket yönetim kurulunda görev almayan üyelere aylık net 4 bin 200 TL ücret ödendi. Başka bir şirketin yönetim kurulunda görev alanlara ise herhangi bir ücret ödemesi yapılmadı. 2022’de 168 bin TL olarak gerçekleşen yönetim kurulu harcama tutarı, 2023’te yüzde 91 oranında artarak 321 bin TL oldu. Cari yıl için öngörülen 212 bin TL’lik yönetim kurulu üyeleri için yapılacak harcamalarda yaklaşık yüzde 51.4 oranında sapma meydana geldi. 109 bin TL’lik ödenek üstü harcama gerçekleşti. Şirket için 36 bin liralık yemek alımı da yapıldı.

NE ÜRETİM VAR, NE DE YATIRIM

Rapora göre şirketin herhangi bir üretim ve pazarlama faaliyeti yok. Yatırım mahiyetinde herhangi bir harcaması da bulunmuyor. Bağlı ortak/şirket ve iştiraki de yok. Ticari faaliyeti de bulunmuyor.

Şirketin 2023’te 80.5 milyon lira kambiyo kârı, 17.4 milyon lira faiz geliri oluştu. Kambiyo zararı, finansman gideri ve diğer yükümlülükler düşüldüğünde dönem sonunu 71.4 milyon lira dönem kârı ile kapattı. Raporda, şirketin kârını artırmasındaki ana iki faktörden birincisinin, elinde tuttuğu yabancı para cinsinden tahvil ve bonolardan elde ettiği faiz gelirleri ile kambiyo kârları, ikincisinin de önceki dönem gayrimenkul satışı kapsamında yüksek tutarlı satış maliyetine katlanmasından kaynaklandığı belirtildi. Sayıştay, uzun yıllardır herhangi bir sınai ve ticari faaliyetinin bulunmadığı, aktif toplamının büyük kısmını oluşturan iştirak şirketlerinin de tasfiye edildiğine işaret ederek, şirketin geleceğine ilişkin karar verilmesini önerdi.

‘PARADAN PARA KAZANMIŞ’

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, şirket yıllardır hiçbir ticari faaliyette bulunmamasına karşın yıllardır yöneticilerine ödeme yapıldığına dikkat çekti. Şirketin hiçbir ticari faliyette bulunmamasına karşın 2023 yılında net kârının yüzde 151 artışla 71 milyon 430 bin liraya çıktığına işaret eden Bakırlıoğlu, “Çünkü şirket kaynaklarını yabancı para cinsinden tahvil ve bonolara yatırarak faiz geliri elde etmiş; hiçbir ticari faaliyet gerçekleştirmeden paradan para kazanmış” dedi.

‘ÜLKENİN GETİRİLDİĞİ NOKTA’

Bakırlıoğlu, şöyle devam etti:

“Bir şirket düşünün ki hiçbir ticari, sınai faaliyeti yok ama durduğu yerden para kazanıyor. Ülkemizi getirdikleri noktada parası olan faizle parasını katlıyor. Bu şirket faizler yükselmeden önce zarar da ediyormuş. Peki yönetim kurulu ve bir personeli hariç çalışanı olmayan şirket neden kapatılmıyor ? Durum neresinden bakarsanız bakın trajikomik.”

Bakırlıoğlu, iktidarın yıllardır “yapboz” gibi oynayarak altüst ettiği ekonomi nedeniyle Türkiye’de milyonlarca yurttaşın muhtaç hale geldiğini belirterek, “Aslında ülkemiz, kaynakları açısından çok zengin bir ülke. Mesele, kaynaksızlık değil, kaynakların yanlış yerler için kullanılması. Hiçbir faaliyeti bulunmayan şirket, durduğu yerde milyonlarca liralık gidere imza atıyor, faizden ise fahiş kazanç sağlıyor” dedi.