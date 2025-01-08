Beraber fotoğrafları çıkmıştı... Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ın ilişkisi yeniden gündemde

Yayınlanma: 08.01.2025 - 15:43

Güncelleme: 08.01.2025 - 15:43

Geçtiğimiz yıl Yılmaz Erdoğan ile manken Cansu Taşkın'ın ilişki yaşadığı iddiası magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı.



İkilinin görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Yılmaz Erdoğan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak “Geçen yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki garip bir şekilde gündeme geldi. Artık bu konunun kapatılmasını rica ediyorum. Kimseyi dava etmiyorum. Herkesin ve her şeyin sadece iyi yanlarını hatırlıyor, gerisini unutuyorum. Sevgilerimle…” ifadelerini kullanmıştı.







CANSU TAŞKIN'DAN YENİ AÇIKLAMALAR

Cansu Taşkın, geçtiğimiz yıl katıldığı bir programda, Yılmaz Erdoğan ile ilişki yaşadığını doğrulamış ve şunları söylemişti:



“Haberler doğru. Hiçbir zaman özel hayatımı konuşmadım, konuşmamaya da devam edeceğim. Bu konuyu sosyal medyada ön planda tutmadım. Sonuç olarak kötü bir şey yapmadık. Bu çok normal bir durum değil mi? Çok girmek istemiyorum o konulara ama Yılmaz Bey benim için çok değerli bir insan.”







Taşkın, Erdoğan ile yaşadığı ilişkiyi “iki günlük bir ilişki” gibi yansıtan iddialara da yanıt verdi:



“İki günlük ilişki gösterildiği için bu konuda açıklama yapma gereği hissettim. Dava açılacağı söylendi, ancak böyle bir şey söz konusu değil. Kardeşim Elif Vurgun da kendi inisiyatifiyle sosyal medyada birkaç fotoğraf ve video paylaşmıştı. Herkesin saygı duymasını bekliyorum. Hiçbir zaman o tarz bir insan olmadım. Benim de bir ailem var. Herkes kendine gelsin.”







"SABAHA KADAR BAŞIMDA BEKLEDİ"

Son olarak bir davette Magazin Burada'nın sorularını yanıtlayan Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan ile özel anılarını paylaştı.



Taşkın, “Bir rahatsızlık geçirmiştim, sabaha kadar başımda beklediği günü hatırlıyorum. Benim için en özel an o andır. Onun hakkında hiçbir zaman kötü konuşamam, çünkü benim tanıdığım Yılmaz Bey çok başka biri. Dışarıdan nasıl görünüyor bilmiyorum ama benim için her zaman çok değerli” dedi.