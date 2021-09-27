Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası genç imamdan aşı çağrısı
Koronavirüs aşısı yaptırmayan 27 yaşındaki imam Hamza Özdemir, hastalığa yakalanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Yaşadıklarını "Burada kabir azabı yaşıyorum" diyerek anlatan Özdemir, herkesi aşı olmaya çağırdı.
Talas ilçesindeki bir camide imamlık yapan 27 yaşındaki Hamza Özdemir, 4 günü yoğun bakım olmak üzere 13 gündür hastanede tedavi görüyor.
Oksijen maskesiyle nefes almaya çalışan ve konuşmakta güçlük çeken Özdemir, dua etmek için asker uğurlama törenine davet edildiğini, virüsü de buradan kaptığını düşündüğünü söyledi.
Aşı olmayı çeşitli nedenlerle ertelediğini aktaran Özdemir, ailesindeki diğer aşılı bireylerin hastalığı evde hafif şekilde atlattığını dile getirdi.
"DEVLETİN BİR BİLDİĞİ VAR"
Covid-19'un insan ayırt etmediğini vurgulayan Özdemir, "Burada kabir azabı yaşıyorum. Kimse gencim, yaşlıyım demesin, aşısını olsun. Devlet boşuna aşı olun demiyor, devletin bir bildiği var, devletimize güvensinler. Ben şu an bu yatağı boş yere işgal ediyorum, daha ihtiyaç sahibi insanlar var. Ameliyat olması gereken insanlar var, onların tedavileri gecikiyor. Allah devletimizden razı olsun, bu hastaneler bu yükü alıyor, bunlar olmasa ne olacaktı. Beterin beteri var, yan koğuşlarda uyutulan insanlar var, onların hali benden daha kötü. İbret alsınlar, gençliklerine güvenmesinler, aşının yan etkisi var diye düşünmesinler. Milyonlarca insan aşı oluyor, herkeste yan etki olacak diye bir şey yok." ifadelerini kullandı.
Özdemir, nefesin kıymetinin bilinmesi gerektiğini, şu an makinelere bağlı nefes almaya çalıştığını belirterek, "Bu hastalık herkesin kapısına uğrayacak, kaçış yok. Grip, nezle gibi atlatmak için herkes aşısını olsun. Bakın halimi görüyorsunuz, benden ibret alsınlar, aşılarını olsunlar. Ben işten güçten erteledim. Türk aşısını bekledim, kısmet olmadı. Beklemesinler, en az iki doz aşılarını olsunlar." dedi.
"BİR GÜN BİLE GECİKMESİNLER"
Yoğun Bakım Uzmanı Doktor Recep Civan Yüksel de kronik hastalığı olmayan Özdemir'in genç yaşına rağmen hastalığı zor geçirdiğini anlattı.
Özdemir'in yaşam mücadelesi verdiğine dikkati çeken Yüksel, şunları kaydetti:
"Böyle genç hastalarımız çok fazla, ortak noktaları çeşitli sebeplerden dolayı aşısız olmaları. 'Ben gencim, benim kronik hastalığım yok' demesinler, bir gün bile gecikmesinler. Bir günlük gecikme bir cana mal olabiliyor. Aşıda bir gün bir candır. Bir gün bile beklemeden aşı hakkı verilen herkes aşısını olmalı. İkinci doz olanlar, üçüncüyü yaptırsın."
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