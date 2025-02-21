Yoğun tipi nedeniyle vapur seferleri iptal edildi

Yayınlanma: 21.02.2025 - 16:34

Güncelleme: 21.02.2025 - 16:54

İstanbul’da günlerdir devam eden soğuk hava dalgası, ulaşımı aksatmaya devam ediyor. Şehir Hatları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle tüm seferlerin ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğini açıkladı.

İnternet sitesinden yapılan duyuruda, “Değerli yolcularımız, yoğun tipi sebebiyle tüm seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur.” ifadelerine yer verildi.