Yoğun tipi nedeniyle vapur seferleri iptal edildi

İstanbul’da etkisini artıran olumsuz hava koşulları, ulaşımı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Şehir Hatları, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bütün vapur seferlerini durdurduğunu duyurdu.

Yoğun tipi nedeniyle vapur seferleri iptal edildi
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AA
Yayınlanma: 21.02.2025 - 16:34

İstanbul’da günlerdir devam eden soğuk hava dalgası, ulaşımı aksatmaya devam ediyor. Şehir Hatları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle tüm seferlerin ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğini açıkladı.

İnternet sitesinden yapılan duyuruda, “Değerli yolcularımız, yoğun tipi sebebiyle tüm seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur.” ifadelerine yer verildi.


Etiketler: #Şehir Hatları #vapur #İstanbul

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