Yoksulluğun her geçen gün derinleştiği Türkiye’de yaşamlar ‘askıya’ alındı: Kantinde ‘askıda simit’

Yayınlanma: 08.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.11.2023 - 04:00

Yüksek enflasyon ve derinleşen yaşam pahalılığı nedeniyle yeni eğitim öğretim döneminde yetersiz beslenen çocuklar başlıca gündem konularından birisi. “Okullarda bir öğün bedava yemek verilsin” çağrısına iktidar kulak tıkarken yurdun çeşitli yerlerinden yoksulluğun yakıcı örnekleri gündeme gelmeye devam ediyor.

Zonguldak Ereğli’de bulunan Mehmet Ali ve Kadri Yılmaz Anadolu Lisesi’nin kantininde “askıda simit” uygulaması başlatıldı. Bu uygulamanın “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi” (ÇEDES) protokolü kapsamında oluşturulan “Değerler Eğitim Kulübü” tarafından yapıldığı ve bu kapsamda öğretmenlerin velileri bilgilendirmesinin talep edildiği belirtildi.

Öğretmenlerin velilere göndermesi için hazırlanan metinde şu ifadeler yer alıyor:

“Değerler Eğitimi Kulübü olarak okul kantinimizde askıda simit etkinliğimizi başlattık. Amacımız kültürümüzün de önemli bir değeri olan paylaşım, dayanışma ve kardeşlik anlayışını öğrencilerimize kavratırken aynı zamanda ihtiyacı olan öğrencilerimize de katkıda bulunmaktır. Sizlerin de bu anlayışta olduğundan emin olduğumuz için katılım konusunda hassasiyet göstereceğinizi umuyoruz.”

‘ÇOCUKLAR AÇ’

Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede, eğitimin bir kamu hizmeti olduğunu ve beslenmenin de kamu hizmeti olarak öğrencilere sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

Özbay, “Her okulda bir öğün sağlıklı yemek her çocuğun hakkıdır. Yetersiz beslenen çocuklarda, sağlık problemleri ve gelişimsel sorunlar görülme olasılığı diğer çocuklara göre daha yüksektir. Ayrıca, çocuğun yetersiz beslenmesi, akademik performansını ve okula devamını da etkilemektedir. Bugün çocuklarımız okullarda aç ve susuz, açlıktan ders dinleyemiyor, tuvalet musluklarından su içmek zorunda kalıyor” ifadelerini kullandı.

SEÇİM ÇALIŞMASIYDI

TÜİK’in 20 Nisan 2022’de yayımladığı “İstatistiklerle Çocuk 2021” raporunda yer alan “ciddi maddi yoksunluk içinde olan” çocukların oranı yüzde 34’e çıktığını hatırlatan Özbay, “Bugün 4 çocuktan 1’i okula aç gidiyor. Yine 4 çocuktan 1’i düşük kilolu, 4 çocuktan 3’ü ise kansızlık problemi yaşıyor. Okul öncesinde seçimlerden önce ücretsiz kahvaltı verilmeye başlanmıştı ve güya devamında bu yıl ilkokullardan başlayarak bir öğün yemek hakkı sağlanacaktı. Ancak seçim bitti, kahvaltı da bir öğün yemek hakkı da başlamadan bitti. Çocuklarımız okullarda aç kalmasın, her okulda en az bir öğün sağlıklı yemek verilsin derken, gelinen nokta ne? Halka askıda ekmek, çocuklarımıza okulda askıda simit. Bu ülkede hayatlar askıda” dedi.

Yoksulluğu ortadan kaldıracak politikalar üretmekle yükümlü siyasi iktidarın, yoksulluğun kader olduğu algısını yaratıp yoksulları kendi kendilerini kurtaracakları bir dayanışmaya sevk etttiğine, sadaka kültürünü yerleştirmeye çalıştığına işaret eden Özbay, “Sosyal dayanışmaya evet ama öncelikle insan haklarına saygı ve sosyal adalet istiyoruz” vurgusu yaptı.