Yol durumu: Karayollarında son durum

24 Haziran 2022 Cuma, 09:52

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Niğde-Pozantı Otoyolunun Gedelözü Viyadüğünde yol bakım çalışması olduğundan ulaşım sol platformdan çift yönlü sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolunun 2-6'ncı kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle Çeşme-İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Adapazarı-Karasu yolunun 40-41'inci kilometrelerinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Mudanya-Gemlik yolunun 19-25'inci kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun muhtelif kesimlerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 15.15-16.15 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanacak.

Ünye-Fatsa yolunun 0-4'üncü kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Elazığ-Bingöl yolunun 0-2'nci kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Taşlıçay-Doğubayazıt yolunun 28-30'uncu kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Artvin-Erzurum yolunun 32-55'inci kilometreleri arasında bulunan 16 tünel ve yaklaşımlarında yapılacak elektrik-elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 08.00-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.