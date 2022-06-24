Yol durumu: Karayollarında son durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, yol durumuna ilişkin bülten paylaştı. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Niğde-Pozantı Otoyolunun Gedelözü Viyadüğünde yol bakım çalışması olduğundan ulaşım sol platformdan çift yönlü sağlanıyor.
İzmir-Çeşme Otoyolunun 2-6'ncı kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle Çeşme-İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Adapazarı-Karasu yolunun 40-41'inci kilometrelerinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Mudanya-Gemlik yolunun 19-25'inci kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.
Aydıncık-Silifke yolunun muhtelif kesimlerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 15.15-16.15 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanacak.
Ünye-Fatsa yolunun 0-4'üncü kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Elazığ-Bingöl yolunun 0-2'nci kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Taşlıçay-Doğubayazıt yolunun 28-30'uncu kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
Artvin-Erzurum yolunun 32-55'inci kilometreleri arasında bulunan 16 tünel ve yaklaşımlarında yapılacak elektrik-elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 08.00-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
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