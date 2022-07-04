Yol durumu: Karayollarında son durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, yol durumuna ilişkin bülten paylaştı. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Selimpaşa Kavşağı-Mahmutbey Gişeleri hattında üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun önce İstanbul istikameti, buradaki çalışmanın bitiminde de Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sağlanıyor.
Dursunbey-Harmancık yolunun 13-14. kilometrelerindeki (Hondullar Mahallesi mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla bugün ve yarın 10.00-16.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.
Kırıkkale-Kırşehir yolunun 30-35. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Çavdır-Söğüt yolunun 23-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Çavdır-Söğüt istikametinden iki yönlü devam ediyor.
Gümüşhane-Bayburt yolunun 7-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Ezine-Küçükkuyu yolunun 42-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma Küçükkuyu-Edremit istikametinden çift yönlü izin veriliyor.
Diyarbakır-Siverek yolunun 5-6, Erzincan il sınırı-Aşkale yolunun 3-5 ve Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerindeki (Büyükeceli ve Yanışlı arası) patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
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