Yol durumu: Karayollarında son durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, yol durumuna ilişkin bülten paylaştı. Müdürlüğün açıklamasına göre, karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği aktarıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Mudanya-Gemlik yolunun 19-25. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Edirne-İstanbul yolunun 32-35. kilometrelerinde Selimpaşa Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.
Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli ve Yanışlı arası) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü devam edecek.
Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Baladız-Isparta yolunun 25. kilometresinde Miryokefalon Kavşağı kolundan Isparta Şehir Hastanesi gidiş istikameti demir yolu hemzemin geçit bakım çalışması dolayısıyla trafiğe kapatılacak. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Cide-Şenpazar-Ağlı yolunun 47-69. kilometrelerinde, muhtelif kesimlerdeki sel tahribatlarının yapım-bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Elazığ-Bingöl yolunun 5-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Batman-Kurtalan-Siirt yolunun 20-25. kilometrelerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Tokat-Sivas yolunun 37-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
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