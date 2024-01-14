Yol kenarında ölü bulundu: 'Soğuktan dondu' şüphesi

Bartın'da Mehmet Yalçın (65) yol kenarında ölü bulundu. Yalçın'ın dengesini kaybedip düştüğü, bayıldıktan sonra soğuktan donarak öldüğü üzerinde duruluyor.

DHA
Yayınlanma: 14.01.2024 - 13:52
Yol kenarında ölü bulundu: 'Soğuktan dondu' şüphesi
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Ören köyünde oturan Mehmet Yalçın'ı saat 03.00 sıralarında Arıt Samanpazarı köyünde hareketsiz bulanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbarla gelen ekipler, yol kenarındaki Yalçın'ın öldüğünü belirledi.

İlk incelemede, Yalçın'ın dengesini kaybedip düştüğü, bayıldıktan sonra soğuktan donarak öldüğü üzerinde duruldu.

Vücudunda darp izi görülmeyen Yalçın'ın cenazesi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Bartın soğuk ölü bulundu

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