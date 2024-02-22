Yol kenarında ölü bulunmuştu... Yeni detaylar ortaya çıktı!

Yayınlanma: 22.02.2024 - 17:45

Güncelleme: 22.02.2024 - 17:45

D-650 karayolu Alifuatpaşa mevkisinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, Erkan Arman (52) eğlence mekanından çıktıktan bir süre sonra aracının önünde hareketsiz bulundu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde Arman’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Arman’ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki Otopsi Merkezi’ne gönderildi.

YENİ DETAYLAR CİNAYET ŞÜPHESİNİ ARTIRDI

Erkan Arman’ın eğlence mekanında kavgaya karıştığı iddiası cinayet şüphesini artırdı. Aracının önünde ölü bulunan ve vücudunda darp izleri olan Arman’ın ölümüne ilişkin polis ekiplerince başlatılan inceleme sürüyor.