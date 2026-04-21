Yol ortasında canlı yayında kadını bıçakladı: TikTok fenomeni Karagül tutuklandı

Yol ortasında canlı yayında kadını bıçakladı: TikTok fenomeni Karagül tutuklandı

21.04.2026 09:32:00
İHA
Yol ortasında canlı yayında kadını bıçakladı: TikTok fenomeni Karagül tutuklandı

Bursa'da sosyal medyada canlı yayın sırasında yaşanan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kadın vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, şüpheli kısa sürede yakalandı.

Olay, Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Çevreyolu Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, "Karagül" olarak bilinen fenomen Merve A. isimli kadın TikTok'ta canlı yayın yaptığı sırada Gülcan Ö. ile tartışmaya başladı.

KANLI ELLERİYLE YAYINA DEVAM ETTİ

Tartışmanın büyümesiyle şüpheli, karşısındaki kadını darbettikten sonra yere düşürerek elindeki kesici aletle saldırdı. Saldırı sırasında şüphelinin elindeki telefonu bırakmadığı, yayına kesmeden devam ettiği ve kanlar içindeki haliyle tehditler savurduğu öne sürüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, göğüs, yüz ve kulak kısmından yaralanan Gülcan Ö.'yü Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri olayda kullanılan bıçağı muhafaza altına alırken, şüpheli Merve A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli ilk ifadesinde, canlı yayın sırasında kendisine saldırıldığını ve bu nedenle karşılık verdiğini iddia etti.

Öte yandan canlı yayını izleyen bazı kullanıcıların yayından çıkmak yerine izlemeyi sürdürdüğü, hatta tepki göstermek yerine sanal hediye göndermeye devam ettiği iddia edildi. Söz konusu yayının bir süre sonra platform tarafından durdurulduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Merve A. tutuklandığı adli makamlarca cezaevine gönderildi.

İlgili Haberler

TikTok fenomeni Karagül dehşet saçtı: Polis arabasından canlı yayına devam etti!
TikTok fenomeni Karagül dehşet saçtı: Polis arabasından canlı yayına devam etti! TikTok’ta ‘Karagül’ ismiyle bilinen Merve Ceran, canlı yayın sırasında tartıştığı bir kadını sokak ortasında bıçaklayarak dehşet saçtı. Çocukları daha önce devlet korumasına alınan fenomenin, saldırı sonrası kanlı elleriyle yayına devam edip "Şimdi haber yapın" diyerek meydan okuması infiale yol açtı.
Tiktok, 175 milyonun üzerinde videoyu platformdan kaldırdı
Tiktok, 175 milyonun üzerinde videoyu platformdan kaldırdı TikTok, 2025 yılının ekim-aralık dönemine ait Topluluk Kuralları Uygulama Raporu'nun sonuçlarını paylaştı.
Yol ortasında canlı yayında kadını bıçakladı: TikTok fenomeni Karagül tutuklandı
Yol ortasında canlı yayında kadını bıçakladı: TikTok fenomeni Karagül tutuklandı Bursa'da sosyal medyada canlı yayın sırasında yaşanan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kadın vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, şüpheli kısa sürede yakalandı.