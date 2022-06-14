Yol ortasında trafiği durdurarak şınav çeken şahıs gözaltına alındı

Sultangazi’de yol ortasında trafiği durdurarak Tiktok isimli sosyal medya platformu için şınav çeken şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

cumhuriyet.com.tr
14 Haziran 2022 Salı, 16:09
Yol ortasında trafiği durdurarak şınav çeken şahıs gözaltına alındı
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Yabancı uyruklu bir şahıs, Sultangazi’nin en işlek caddesi olan Eski Edirne Asfaltı üzerinde trafiği durdurarak yol ortasında şınav çekmişti. Şahıs çektiği videoyu ise TikTok hesabından paylaşmıştı. Yabancı uyruklu A.R. (22) isimli şahıs polis ekipleri tarafından çalıştığı işyerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri biten A.R “Trafik Güvenliğinin Tehlikeye Sokulması” suçundan hakkında adli işlem yapıldı. Şahsın sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.



Sultangazi Trafik gözaltı
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