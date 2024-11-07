Yol tartışmasında aracın lastiklerini patlatmıştı... Yakalandı!
Beyoğlu'nda trafikte kendisine yol vermeyen sürücünün aracının lastiklerini bıçakla patlatan şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Firuzağa Mahallesi'nde yaşanan yol kavgasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemede, R.A.'nın aracıyla sokağa giriş yaptığı sırada şüpheli K.B.'nin ters istikametten geldiği tespit edildi. K.B.'nin yol tartışması sırasında aracından inip R.A.'nın aracının lastiklerini bıçakla patlattığı anlaşıldı.
Gözaltına alınan K.B., "mala zarar verme" suçundan adliyeye sevk edildi.
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