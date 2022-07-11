Yolcu hayatını kaybetmişti: Minibüsün kapısını 'açık bırakan' sürücü tutuklandı

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:06

Mersin'in Tarsus ilçesinde Meryem Özkıraç'ın bindiği minibüsün açık kalan kapısından düşüp, yaşamını yitirmesinin ardından minibüs şoförü Cumali Kutalanoğulları (41), çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

KURTARILAMAMIŞTI

Fatih Mahallesi Adana Caddesi'nde, 7 Temmuz'da yaşanan olayda iddiaya göre, bindiği minibüste dengesini kaybeden Meryem Özkıraç. aracın hareket etmesi ile açık bırakılan kapıdan düştü.

Yaralanan Özkıraç, aynı minibüsle önce Tarsus Devlet Hastanesi'ne, ardından da Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Özkıraç, 10 Temmuz akşamı hastanede hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Meryem Özkıraç'ın minibüsten düşme anı, araç kamerasına da yansıdı. Görüntülerde minibüse binen Özkıraç'ın ücretini ödedikten sonra boş koltuklardan birine oturmak için hamle yaptığı sırada dengesini kaybettiği ve açık bırakılan kapıdan düştüğü görülüyor.

TOPRAĞA VERİLDİ

Minibüsün açık kalan kapısından düşüp, yaşamını yitiren Meryem Özkıraç'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Özkıraç'ın cenazesi, Tarsus Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.