Yolcu hayatını kaybetmişti: Minibüsün kapısını 'açık bırakan' sürücü tutuklandı
Seyir halindeki minibüsün kapısını açık bırakan ve Meryem Özkıraç'ın (41) yaşamını yitirmesine sebep olan sürücü Cumali Kutalanoğulları (41) tutuklandı. Minibüsten düşen Özkıraç, hastanede hayatını kaybetmiş, bugün ise toprağa verilmişti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde Meryem Özkıraç'ın bindiği minibüsün açık kalan kapısından düşüp, yaşamını yitirmesinin ardından minibüs şoförü Cumali Kutalanoğulları (41), çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
KURTARILAMAMIŞTI
Fatih Mahallesi Adana Caddesi'nde, 7 Temmuz'da yaşanan olayda iddiaya göre, bindiği minibüste dengesini kaybeden Meryem Özkıraç. aracın hareket etmesi ile açık bırakılan kapıdan düştü.
Yaralanan Özkıraç, aynı minibüsle önce Tarsus Devlet Hastanesi'ne, ardından da Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Özkıraç, 10 Temmuz akşamı hastanede hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Meryem Özkıraç'ın minibüsten düşme anı, araç kamerasına da yansıdı. Görüntülerde minibüse binen Özkıraç'ın ücretini ödedikten sonra boş koltuklardan birine oturmak için hamle yaptığı sırada dengesini kaybettiği ve açık bırakılan kapıdan düştüğü görülüyor.
TOPRAĞA VERİLDİ
Minibüsün açık kalan kapısından düşüp, yaşamını yitiren Meryem Özkıraç'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Özkıraç'ın cenazesi, Tarsus Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Video Haberler
- '25 yıl yönetenin suçu yok mu?'
- Kar maskeli saldırgan, restoranı kurşunladı!
- Eminönü'nde 'vapur sırası' yoğunluğu
- Cemre Uçaryılmaz Metin son yolculuğuna uğurlandı
- 'Körfez savaşında bile böyle sıkıntı yaşamadık'
- 'Kadınların fotoğrafını çektiği' iddiasıyla darbedildi
- Eğitime nefret kustu
- Tekirdağ'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var
- Çocuk istismarı davasında 2 sevgiliye 42,5'ar yıl hapis
- İstanbul'da bıçaklı, sopalı 'afiş' asma kavgası!
En Çok Okunan Haberler
-
- Minibüste 'açık kapı' faciası: Yolcu hayatını kaybetti
- İstanbul Valisi'nin fotoğrafı tartışma yarattı
- İstanbul ve Ankara arasında 'Peker' trafiği
- Ünlü iş insanı ve eşi yaşamını yitirdi
- AİHM'den Osman Kavala kararı
- Mahkeme o görüntüyü neden izlemedi?
- 6 elektrikli bisiklet çaldı, 7'ncisinde yakalandı
- Erbakan’ın saklanan konuşması
- Ev partisine silahlı saldırı: 7 ölü, 7 yaralı
- Şentop'tan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanlara 7 uyarı