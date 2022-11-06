Yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Amasya’da yolcu otobüsü, tırın taşıdığı iş makinesine çarptı. Yaşanan kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.
Amasya’nın Taşova ilçesinde yolcu otobüsü, tırın taşıdığı iş makinesine çarptı.
İlk belirlemelere göre bir kişinin öldüğü Kazada yaralanan yolcular ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Olay yerine çok sayıda acil sağlık,
AFAD, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik’te
kaza yerine geldi.
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