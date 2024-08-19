Yolda yatan köpeğe kamyonet çarptı, sürücü kaçtı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Kızılağaç Mahallesi Yavuz Caddesi'nde bir kamyonet, yolda yatan köpek 'Tarzan'ı ezdi ve sürükleyerek yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, sürücü durmadan hızla uzaklaştı.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, yolda yatarken kamyonetin ezdiği köpek öldü. Sürücü durmayıp yoluna devam ederken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, önceki gece Kızılağaç Mahallesi Yavuz Caddesi'nde meydana geldi. Yolda yatan 'Tarzan' isimli köpeği yoldan geçen bir kamyonet ezerek, sürükledi. Kamyonet sürücüsü durmayıp, hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen jandarma ekipleri, köpeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay, yakındaki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Jandarma, görüntülerden yola çıkarak kaçan kamyonet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
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