Yoldan çıkan otomobil çiçekçi dükkanına girdi!
Samsun’da yoldan çıkan otomobilin kaldırımı aşıp çiçekçi dükkanına girdiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Aziziye Caddesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Nesime Tiryaki idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırımı aşıp Murat Şener’e ait çiçekçi dükkanına girdi.
Kazada yaralanan olmazken işyerinde ve araçta maddi zarar meydana geldi.
Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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