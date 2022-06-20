Yolunu şaşıran sürücü tarlaya uçtu: Yaralılar 'emniyet kemeriyle' hayata tutundu
Kastamonu-İstanbul karayolu üzerinde yolunu şaşıran sürücü, yaklaşık 50 metre tarlaya uçtu. Kazada araçta bulunanlar emniyet kemeri takılı olması sayesinde hayatta kaldı.
Kastamonu’dan Karabük’e giden İrfan Yılmaz idaresindeki 34 LY 3268 plakalı FİAT marka hafif ticari araç, Kastamonu-İstanbul karayolu Kurubenzinlik Kavşağında sürücüsünün yolu şaşırması üzerine tarlaya uçtu.
EMNİYET KEMERİ HAYAT KURTARDI
Yaklaşık 50 metre boyunca tarlaya uçan araçtaki yaralılar, emniyet kemerleri takılı olması sayesinde hayatta kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtardı. Hemen aracın yanına alınan yaralılara burada ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.
TEDAVİ ALTINA ALINDILAR
Sedyeye bağlanan yaralılar İrfan Yılmaz (67), Mürüvvet Aslan (66), Satı Mehmet Aslan (69) ve Mükerrem Yılmaz (78), ambulansa kadar taşındı. Yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından trafik polisi ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.
Tarlaya uçan araç ise, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak Yediemin otoparkına çekildi.
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