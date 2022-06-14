Başkent'te sele yakalanan sürücünün zor anları

Abone Ol google-news

Ankara'nın Akyurt ilçesinde yaşanan sel sırasında bir sürücü zor anlar yaşadı.

İHA
14 Haziran 2022 Salı, 11:24

Ankara'nın Akyurt ilçesinde Çankırı Bulvarı'nda bir araç içinde bir aile sele yakalandı.

Sel sırasında yaşadıkları zor anları aile görüntüledi.

Ailenin gelen yardım ile kurtulduğu öğrenildi.

Ankara sel afet

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler