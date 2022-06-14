Başkent'te sele yakalanan sürücünün zor anları
Ankara'nın Akyurt ilçesinde yaşanan sel sırasında bir sürücü zor anlar yaşadı.
Ankara'nın Akyurt ilçesinde Çankırı Bulvarı'nda bir araç içinde bir aile sele yakalandı.
Sel sırasında yaşadıkları zor anları aile görüntüledi.
Ailenin gelen yardım ile kurtulduğu öğrenildi.
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