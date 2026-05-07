Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Yolyemezler Çetesi' hakkında iddianame düzenlendi: Yöneltilen suçlamalar belli oldu

'Yolyemezler Çetesi' hakkında iddianame düzenlendi: Yöneltilen suçlamalar belli oldu

7.05.2026 09:43:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
'Yolyemezler Çetesi' hakkında iddianame düzenlendi: Yöneltilen suçlamalar belli oldu

İstanbul'da kendilerini "Yolyemezler Çetesi" olarak tanıtarak yasa dışı bahis faaliyeti yürüttükleri belirlenen 79 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Konu hakkında düzenlenen iddianame, Bakırköy 25. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, elebaşılığını Mehmet Selim Akkoyun'un yaptığı "Yolyemezler" adlı silahlı suç örgütüne yönelik teknik takip, arama, el koyma işlemleri ve dijital materyal incelemeleri yapıldı.

Çalışmalar sonucunda örgüt üyelerinin, İstanbul genelinde kiraladıkları yaklaşık 20 adresi hücre evi olarak kullandıkları, buralarda kurdukları ofisler aracılığıyla yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttükleri belirlendi.

Image

1 MİLYARLIK İŞLEM HACMİ

Şüphelilerin, kiralık banka hesapları ve panel sistemleri üzerinden, yurt dışı sunucular kullanılarak yasa dışı bahis oynattıkları ve bu faaliyetlerden yüksek miktarda gelir elde ettikleri tespit edildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan tespit ve finansal analizlerde, şüpheliler arasında yaklaşık 1 milyar 500 milyon lira işlem hacmi bulunduğu, ele geçirilen dijital verilerde örgütün 2023 yılı itibarıyla günlük 84 milyon lirayı aşan işlem hacmine ulaştığı anlaşıldı.

39 TUTUKLAMA

Düzenlenen operasyon sonucunda yakalanan şüphelilerden 39'u tutuklanırken, 21'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 4 şüpheli hakkında da yakalama emri çıkarıldı.

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma sonucunda, örgüt elebaşısı, 7 örgüt yöneticisi ve 71 örgüt üyesi olmak üzere toplam 79 şüpheli hakkında, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme" ile "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından iddianame hazırlandı.

İddianame, Bakırköy 25. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

İlgili Konular: #Çete #iddianame

İlgili Haberler

Sarayın gizli reçetesi: Tuzlu ve tatlının muhteşem uyumu kavun dolması tarifi...
Sarayın gizli reçetesi: Tuzlu ve tatlının muhteşem uyumu kavun dolması tarifi... Osmanlı saray mutfağının en gösterişli, en gizemli ve en lezzetli tariflerinden biri olan kavun dolması tarifi...
Davutoğlu'ndan o 'AKP'lilere sert eleştiri: 'Bu üçlü çete Türkiye'ye 10 yıl kaybettirdi'
Davutoğlu'ndan o 'AKP'lilere sert eleştiri: 'Bu üçlü çete Türkiye'ye 10 yıl kaybettirdi' Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bir muhasebe yapın. 10 yıl kaybettiniz, 10 yıl kaybettirdiniz Türkiye'ye. Kimdi bunlar; üçlü çete. Birisi kazanmadığı bir seçimin üstüne oturmaya çalışan düşük profilli bir başbakan. Sonra hangi yolsuzluklarla Hollanda'da 28 milyar doları olduğu iddialarına bile cevap veremeyen birisi. Diğeri 90'lı yılların bütün kirli artıklarının faili meçhuller iktidara taşımak üzere AK Parti'ye sızmış bir İçişleri Bakanı. Birisi de kayınpederine dayanarak ülkenin geleceğinde lider olmayı hayal eden maceraperest bir damat. Bu üçlü çete Türkiye'ye 10 yıl kaybettirdi" dedi.
Ankara'da 'Çirkinler' isimli çeteye operasyon: Tutuklamalar var
Ankara'da 'Çirkinler' isimli çeteye operasyon: Tutuklamalar var Ankara'da "Çirkinler" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.