Yön levhasına çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 1 ağır yaralı

Ankara’da yön levhasına çarpan otomobil ikiye ayrılırken, kazada sürücü ağır yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 21.03.2024 - 18:17
Yön levhasına çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 1 ağır yaralı
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Kaza, Ankara Kıbrısköy mevkiinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı 06 ZUA 97 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere ardından yön levhasına çarptı.

Levhaya çarparak ikiye ayrılan otomobilden fırlayan sürücü 20 metre havaya savruldu.

Ağır yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla Mamak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 


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