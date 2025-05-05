Yöntemleri ifşa oldu... Gaziantep'te 'sosyal medya' dolandırıcılığı operasyonu: 4 tutuklama

Gaziantep merkezli soruşturmada sosyal medya üzerinden sahte ilan vererek vatandaşları dolandıran 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Yöntemleri ifşa oldu... Gaziantep'te 'sosyal medya' dolandırıcılığı operasyonu: 4 tutuklama
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DHA
Yayınlanma: 05.05.2025 - 10:40

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden 'ucuz beyaz eşya' ilanı verip, vatandaşları dolandıran 6 şüpheliyi tespit etti.

Gaziantep, Samsun ve Kilis'te toplam 6 ayrı adrese düzenlenen baskınlarla şüpheliler gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda; 7 cep telefonu, 1 bilgisayar, 11 sim kartı, 24 farklı bankalara ait hesap kartı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

 


Etiketler: #gaziantep

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