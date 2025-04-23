Yöntemleri tanıdık çıktı... Beypazarı'nda 17 kişiyi dolandırdılar!

Ankara Beypazarı’nda son 1 haftada 17 kişi, isimlerinin terör örgütü listelerine karıştığı bahanesiyle dolandırılarak mağdur edildi.

Yöntemleri tanıdık çıktı... Beypazarı'nda 17 kişiyi dolandırdılar!
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İHA
Yayınlanma: 23.04.2025 - 09:48

Alınan bilgilere göre, Beypazarı’nda gözüne kestirdikleri vatandaşları arayarak, "Adınız FETÖ ve terör örgütü listelerine karıştı" bahanesiyle tuzağa düşüren dolandırıcılar, bu yöntemle 17 kişiyi mağdur etti.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Durum üzerine harekete geçen polis ekiplerince zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

İlçe Emniyet ekipleri, bu tür olaylara karşı vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.


Etiketler: #Ankara

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