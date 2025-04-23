Yöntemleri tanıdık çıktı... Beypazarı'nda 17 kişiyi dolandırdılar!

Yayınlanma: 23.04.2025 - 09:48

Güncelleme: 23.04.2025 - 09:50

Alınan bilgilere göre, Beypazarı’nda gözüne kestirdikleri vatandaşları arayarak, "Adınız FETÖ ve terör örgütü listelerine karıştı" bahanesiyle tuzağa düşüren dolandırıcılar, bu yöntemle 17 kişiyi mağdur etti.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Durum üzerine harekete geçen polis ekiplerince zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

İlçe Emniyet ekipleri, bu tür olaylara karşı vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.