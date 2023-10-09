‘Yorum’ kavgası kanlı bitti: Muhtar adayı mahalelliyi karnından bıçakladı

Yayınlanma: 09.10.2023 - 10:11

Güncelleme: 09.10.2023 - 10:11

Çivril ilçesine bağlı merkez Yukarı Mahalle’de yaşayan Fethan T., 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için açıkladığı muhtar adaylığını yerel gazeteye verdiği demeç ile sürdürdü. ‘Mahallelinin desteği tam’ başlığıyla yer alan haberini sosyal medyasında paylaşan muhtar adayı Fethan A.’ya çok sayıda yorum geldi.

Paylaşıma yapılan yorumlardan birisi ise Özlem G. isimli bir vatandaştan geldi. Yaptığı paylaşımın altına “Nereden biliyorsunuz da mahallenin desteği tam diyorsunuz. Gelip sordunuz mu Yukarı Mahallelilere? Bizim üstümüzden haber yapıyorsunuz” şeklindeki yoruma kızan Fethan T., iddiaya göre, yorumu görünce sinirlenmesi ile Özlem G.’ye “Senin gibi mahallenin gülüne ihtiyacım yok. Kendini bilmez, hadsiz” diye mesaj gönderdi.

BIÇAKLADI

Mesajı gören Özlem G.’nin kocası Cengiz G. ise muhtar adayının eşine yönelik attığı mesajın nedeni telefon ile arayarak sordu. Telefonda yaşanan sözlü tartışmanın ardından kızı ve bir bayanla birlikte işten çıkan karı kocanın yanına gelen Fethan T.’nin yanında bulundurduğu ileri sürülen bıçağı Cengiz G.’nin karın boşluğuna sapladı.

Kanlar içinde yerde kalan Cengiz G., kaldırıldığı Çivril Devlet Hastanesi’nin ardından geçirdiği iç kanama nedeniyle Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Muhtar adayı Fethan T., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“AĞRISI ÇOK VE TEDAVİSİ SÜRÜYOR”

Yaşadığı tartışmayı ve eşinin sağlık durumu hakkında ilk kez konuşan Özlem G., “Bir tane yerel gazete de bir haber yayınlandı. Bu haber de ise Fethan T.’nin mahalleli tarafından desteklediği belirtilmiş. Ben de ’mahallenin tam desteklediğini nereden biliyorsunuz’ gibi bir yorum yazdım. Muhtar adayı bu yorumum üzerine bana mesaj attı. Biz buna cevap vermedik ve akşam yine mesaj attı. Ondan sonra aramaya başladı ve o esnada işte çalışıyorduk. Nerede olduğumuzu sordu ve bunun üzerine yanına kızını ve yakınını alıp, bize doğru gelirken yolun üstünde karşılaştık. Arabaları kenara koyduk ve bize bağırmaya başladı. Eşim sorun olmadığını anlatmaya çalışıyorken, muhtar adayı arabasından bıçağı alıp geldi. Bana doğru salladı ve eşim beni çekti. Kızı bana bağırıp, hırpaladı. Arbedede eşimi bıçakladı ve biz kanlar içerisinde kalan eşimi hastaneye götürmek için harekete geçtik. O esnada ise muhtar adayı elindeki bıçağı yol kenarına bıçağı attığını gördük. Şu anda eşimin sağlık durumu biraz iyi gidiyor ve iç kanamayı durdurdular. Ağrısı çok ve tedavisi sürüyor. Muhtarlık adaylığı için bu hale gelmemiz bizi üzdü ve biz şikayetçiyiz” dedi.

Öte yandan olayın karşı tarafı olan muhtar adayı Fethan T.’nin yakınları ise yaşananlardan dolayı Özlem G.’yi sorunlu tutarken, suç aleti bıçağı babasının değil arbedede yaralanan Cengiz G.’nin yanında getirdiğini öne sürdü.