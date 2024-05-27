Yozgat'ta devrilen otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2'si çocuk 4 kişi tedavi altına alındı.
İ.D. (31) yönetimindeki 43 AY 901 plakalı otomobil, 100. Yıl Mahallesi stadyum mevkisinde O.K. idaresindeki 66 KK 841 plakalı minübüsle çarpıştıktan sonra devrildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve aynı araçtaki D.D. (27), E.D. (5) ve A.D. (5), ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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